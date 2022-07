Grote collectorwerken (bijna) afgerond: “Enkel nog de Leet voltooien”

De Ieperse collectorwerken gingen in 2014 van start en waren heel ingrijpend. De bedoeling was om het rioleringsnet te scheiden, zodat het regenwater zich niet meer met het afvalwater vermengd. Daardoor is het onder meer makkelijker om afvalwater te zuiveren. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om verschillende straten en pleinen in een nieuw fris kleedje te stoppen. Hoewel er op sommige plaatsen nogal wat overlast was, is de stad fraaier geworden. Ondertussen zijn er op de Leet nog werken bezig, maar elders in de stad is alles min of meer afgewerkt. Het stadsbestuur vond het tijd om het glas te heffen op het einde van de collectorwerken in de Ieperse binnenstad. Dat gebeurde zaterdag in de Boomgaardstraat. Schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune begon met het bedanken van de bewoners voor hun geduld. “Vaak veel geduld”, benadrukte de schepen. “Veel woningen waren langere periodes niet of minder goed bereikbaar, zeker in de straten die met kleinschalig materiaal zijn heraangelegd. Je kan echter eenmaal geen omelet bakken zonder eieren te breken.”

Grote lindebomen

Schepen Goudeseune benadrukt dat er heel wat is gebeurd. Zo werd er in er in de binnenstad een nieuw vuilwaterriool aangelegd, waardoor er alleen nog proper regenwater via de ingebuisde Ieperlee door het centrum stroomt. Die Ieperlee voert het regenwater af naar het Ieperleekanaal. Daarvoor zijn 3 pompstations nodig. In de De Montstraat zijn sinds de heraanleg een 12-tal bijkomende parkeerplaatsen voorzien, ook in de Surmont de Volsberghestraat legden we een nieuwe parkeerzone aan ter hoogte van het Astridpark. De grote lindebomen in de Boomgaardstraat, die zijn aangeplant in 1920 (!), konden we dankzij voorzichtig behandelen behouden. Het zijn wellicht de enige overblijvende exemplaren van de vele straatbomen die in de heropbouwperiode werden aangeplant. In totaal zijn een 20-tal straten afgewerkt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De collectorwerken zorgden ervoor dat sommige delen van de stad in grote werven veranderden. © Henk Deleu

Inspanningen

“De werken zullen in totaal 9 jaar duren”, zegt Stefan Imbrechts van Aquafin. “Dergelijk grote operatie in het stadscentrum van Ieper is geen eenvoudige opdracht. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om de Ieperlee vrij van afvalwater te maken, zodat het water dat in het Ieperleekanaal terecht komt daar de waterkwaliteit zal doen verbeteren. Tegelijkertijd wordt het afvalwater zonder al te veel regenwater afgeleid naar het rioolwaterzuiveringsstation aan de Diksmuidseweg, zodat er daar minder overstortwerking zal zijn en het rendement van de zuivering merkelijk verbetert. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat in alweer een stukje Vlaanderen het afvalwater op een betere manier wordt gezuiverd. Niet enkel stad Ieper en Aquafin deden hun duit in het zakje , ook de inwoners en handelaars in de buurt van de verschillende werven hebben de nodige inspanningen gedaan.”

Skeletten

De grote rioleringswerken gebeuren in 5 fases. Ondertussen zijn fases 1, 2, 3 en 5 achter de rug, goed voor een prijskaartje van 15.199.614 euro. Fase 4, de werken op de Leet, zal pas in het voorjaar van 2023 volledig zijn afgerond. Momenteel graven archeologen daar nog altijd skeletten op afkomstig van het middeleeuws kerkhof. Bij sommigen leeft ook nog altijd de hoop er de Ieperse Rechtvaardige Rechters, enkele schilderijen die tijdens WO I uit de kathedraal verdwenen, terug te vinden. De plek waar die zich zouden situeren wordt binnenkort afgegraven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.