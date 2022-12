Groendienst herstelt het groen rond Dikkebusvijver en in de Canadalaan

Lauwe/Kortrijk ASSISEN. Pieter Platteeuw (37) pleegde diefstal­len bij de brandweer: “Hij stal 4.000 euro na onze opendeur­dag”

Niet alleen over de moord op z’n vrouw Dana Van Laeken (34) loog Pieter Platteeuw (37) maandenlang. Ook op z’n werk bij de brandweer ging de Lauwenaar geen leugentje uit de weg. Collega’s van de beschuldigde kwamen donderdag getuigen over de spanningen die Platteeuw veroorzaakte binnen het korps. En ook de familie van de beschuldigde kwam aan het woord. “Zijn ex was de aanleiding voor de feiten”, klonk het onomwonden. Herlees alle getuigenissen nog eens hieronder.

16 december