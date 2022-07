Groen Ieper lanceert petitie tegen festival Frontnacht: “We willen stadsbestuur wakker schudden, want als burgers kiezen we hier niet voor”

Het stadsbestuur van Ieper gaf toestemming voor het muziekfestival Frontnacht dat geprogrammeerd staat de dag voor de IJzerwake. Volgens de organisatoren van het evenement komen daarbij nationalistisch bands uit binnen- en buitenland een concert geven. Groen Ieper ziet dat anders en spreekt van muziekgroepen die gelinkt zijn aan neonazi- en neofascistische bewegingen. “Als groene partij kunnen we niet zomaar aanvaarden dat dergelijke bands toestemming krijgen om op te treden in Ieper”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “In oorsprong is de IJzerwake een herdenking: de fundamenten van het hedendaagse Vlaanderen werden in de loopgraven van de IJzer gelegd, waar vele frontsoldaten het leven lieten voor hun volk en hun land. Het is begrijpelijk dat je als nationalist die soldaten eer betuigt en stil staat bij de strijd waar het allemaal begon.”

Ongerustheid

“We betreuren dat de stad niet onmiddellijk de aanvraag heeft geweigerd, op ethische grond, zoals eerder al was gebeurd door de burgemeester in Zwijndrecht”, aldus Jordy Sabels. “Wij willen het stadsbestuur wakker schudden en als burgers laten weten dat we hier niet voor kiezen. Als ‘menselijke’ burgers staan we open voor verschillende culturen, een superdiverse samenleving, dialoog en democratie. Als Vredesstad kunnen we extreme standpunten en ideologieën echter niet tolereren en heeft dit festival geen plaats op ons grondgebied. Ieper vredesstad moet meer zijn dan een logo, het is iets wat we in onze kern moeten uitdragen.” Mensen die de petitie willen tekenen, kunnen dat doen via groenieper.be/petitie_tegen_frontnacht.