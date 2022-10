Griezelen met het hele gezin in Bellewaerde Park tijdens Halloween: “We bezorgen de bezoekers hartkloppingen”

Ieper Indiase artiest Baptist Coelho (45) vindt onderdak in Satelliet.K.: “Ik hoop hier nog even te kunnen blijven”

Het Kunstenhuis Satelliet.K. in Ieper blijkt een succes te zijn. In het pand in de Rijselstraat, dat pas kort geleden werd geopend, vonden al 5 kunstenaars een onderkomen. Een van hen is de Indiase artiest Bpatist Coelho, de artist in residence dit jaar in IFFM. “Ieper geeft mij een zekere rust en ik kan er op mijn gemak werken.”

11 oktober