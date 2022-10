Gilbert (85) krijgt 46 jaar oude post uit Amerika van zijn intussen overleden lievelingstante: “Alsof ze mij vanuit de dood nog iets laat weten”

Heuvelland Wijnbou­wers in Heuvelland ronden de druiven­pluk af: “Zowel kwaliteit als kwantiteit zien er goed uit”

Bij de meeste wijnbouwers in de Westhoek plukken dezer dagen hun laatste druiven. Door het droge en warme weer van afgelopen zomer zijn de vruchten in goede conditie waardoor we wellicht een goed wijnjaar in het vooruitzicht hebben. “Gelukkig bleven we gespaard van onweders.”

26 september