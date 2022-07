Gewezen zaakvoerder Schoenen Louf is overleden, Dirk Louf (68) was er de vierde generatie

IEPERIn het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Dirk Louf (68) overleden. Hij was jarenlang uitbater van Schoenen Louf. De familiezaak bevond zich in de Boterstraat in Ieper en werd zo’n tien jaar geleden verkocht. Het was één van de oudste winkels van Ieper.

Na vijf generaties deed de familie Louf haar schoenenhandel van de hand. “Een emotionele beslissing, want het is 86 jaar dat we in Ieper schoenen verkopen. We hebben echter een bod gekregen dat we niet konden weigeren”, aldus zaakvoerders An en Dirk Louf destijds in HLN.

Dirk Louf was er de vierde generatie. Zijn dochter An nam destijds de leiding over van haar vader. Zijn overgrootmoeder begon in 1899 met de zaak. De allereerste winkel was gevestigd in de Voorstraat in Kortrijk, waar zijn overgrootmoeder vandaan kwam. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de familie via een tussenstop in Dadizele in de Brugseweg in Ieper terecht.

Na zes maanden verhuisden grootouders Valère Louf en Maria Vandoorne naar het pand in de Boterstraat. In 1963 werd vader Etienne zaakvoerder en in 1999 richtte Dirk Louf samen met zijn dochter een vennootschap op.

Dirk was de opa van een kleindochter Axelle. Een stil moment bij Dirk is mogelijk op weekdagen van 15 tot 18 uur bij Uitvaartzorg Leo, Dikkebussweg in Ieper

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper op zaterdag 23 juli om 10.30 uur.

