Gewezen wielrenner Kurt Titeca (55) presenteert vernieuwd fietsbelevingscentrum Biking Box op Gent-Wevelgem: “Ik spreek de taal van de coureur”

Ieper is zich volop aan het klaarmaken voor Gent-Wevelgem, de fietshoogdag van het jaar in de Kattenstad. Er zijn zondag niet minder dan 7 koersen in het centrum, met als hoogtepunt de start en passage van de elite mannen en elite vrouwen. De plek waar wel eens het meest te beleven zou kunnen vallen, is de vernieuwde Biking Box in de Menenstraat. “Iedereen die van ver of dicht iets te maken heeft met fietsten, vindt hier zijn gading.”