Gewezen uitbaatster van restaurant In de Rustplaats is overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Bet D’hulster (60) overleden. Ze was de weduwe van Jean-Luc Velghe en gewezen uitbaatster van restaurant In de Rustplaats op de Veurnseweg, nabij het kruispunt van de N8 en de Noorderring in Brielen. Haar man overleed op 17 maart 2010 na een verkeersongeval in Komen-ten Brielen.