Gewezen bakker Guido Merlevede (89) is overleden

Na de zware brand in Wijtschate: wie draait op voor de schade? En wat zijn de juridische gevolgen, nu beide chauffeurs overleden zijn?

Zeker drie huizen zijn onbewoonbaar na de verschrikkelijke brand die uitbrak na het ongeval in Wijtschate. De schade loopt op tot in de miljoenen. Wie draait op voor die kosten? Kan er nog iemand verantwoordelijk gesteld worden nu beide bestuurders zijn overleden? En kan het ongeval nog een strafrechterlijk staartje krijgen? We vroegen het aan Barbara Van Speybroeck van Assuralia en voormalig politierechter Christian Van Hoorebeke.