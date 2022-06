Gewelddadige overvallers krijgen zware straffen: “U heeft sommige slachtoffers zo bedreigd dat ze vreesden voor hun leven.”

WAREGEM/ROESELARE/IEPER/WIELSBEKETwee overvallers die drie jaar lang Waregem en omstreken teisterden, kennen hun straf. De twee mannen vliegen voor respectievelijk 7 en 9 jaar in de gevangenis. “Dit is een zware straf, maar jullie slachtoffers zijn nog steeds zwaar onder de indruk van wat jullie hen aangedaan hebben”, sprak de rechter hen toe. De mannen zijn wel niet onmiddellijk aangehouden en krijgen nog de kans om afscheid te nemen van hun gezin.

De agressieve aanpak van de twee criminelen boezemde schrik in bij de lokale handelaars. Geladen wapens, politiezwaailichten, ijzeren staven, bivakmutsen en pepperspray... het kwam er allemaal aan te pas. In 2017 pleegde een van hen een gewapende overval op dierenspeciaalzaak Maxi Zoo in Sint-Eloois-Vijve. Hij stapte gemaskerd met een bivakmuts over het hoofd en met een vuurwapen in de hand de winkel binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeel, maar sprong uiteindelijk zelf achter de kassa en graaide zo’n 1.000 euro mee. En dat bleek nog maar het begin...

Reeks overvallen

Er volgde onder andere een gewapende overval op een filiaal van de bank Crelan in Olsene, een overval op een kruidenierszaak langs de Rijksweg in Wielsbeke en een overval op de Smatch in Zulte. In het centrum van Waregem werd een gewapende overval gepleegd op een filiaal van Kruidvat. Een overvaller wandelde met zijn helm op de winkel binnen, bedreigde een winkelbediende, stal een som geld en vluchtte weg op de brommer van zijn kompaan die buiten de wacht hield. Ook een bandencentrale in Roeselare werd het doelwit van de twee overvallers. Een van hen, die er nota bene nog had gewerkt, kreeg informatie van binnenuit en samen gingen ze aan de haal met een som geld.

Volledig scherm de overvaller draagt een helm op het hoofd en graait geld uit de kassa © Faroek

Cold case?

Er werd lange tijd gezocht naar de daders, maar ze slaagden erin onder de radar te blijven. Het leek zelfs even een hopeloze zoektocht te worden, tot plots een van de (intussen ex-) vriendinnen haar mond voorbij praatte. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en kwam ook de politie ter ore. Zij kregen uiteindelijk vier verdachten in het vizier: een man (37) en een vrouw (33) uit Waregem, een 28-jarige man uit Wielsbeke en een vrouw van 22 uit Ieper.

Streng vonnis

Beide mannen kregen van de rechter een flinke gevangenisstraf van respectievelijk 7 en 9 jaar. Hun handlangsters kregen een veel mildere straf omdat zij nooit zelf een overval gepleegd hebben, maar vooral aan prospectie deden. De rechter was streng voor de veroordeelden. “Dit is een zware straf, maar jullie dienen voor een bepaalde tijd uit de maatschappij verwijderd te worden. Uw slachtoffers zijn nog steeds onder de indruk van wat hen overkomen is. U heeft sommige slachtoffers zo bedreigd dat ze vreesden voor hun leven.”

Geen onmiddellijke aanhouding

Het Openbaar Ministerie vroeg om de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechtbank niet op in en wilde de twee nog de kans geven om thuis afscheid te nemen van de kinderen en orde op zaken te stellen vooraleer ze voor lange tijd achter de tralies vliegen.

