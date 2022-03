Gesprek over het Nieuw Testament in de bib: “Een nieuwlicht op Bijbelse verhalen”

Het nieuwe testament heeft de westerse samenleving en cultuur diepgaand beïnvloed, maar wat weten de daar eigenlijk over? De bib van Ieper laat op 29 maart twee kenners aan het woord. Willie van Peer gaat aan de slag met vragen als: wie was Jezus en hoe evolueerde hij tot zoon van God? Professor Willie van Peer studeerde filologie in Antwerpen en promoveerde aan de universiteit van Lancaster. In 2019 publiceerde hij het boek ‘Niet te geloven: de werkelijkheid achter het Nieuwe Testament’. Hans Debel kennen velen als de directeur van de Heilige Familie in Ieper, maar hij doceert daarnaast verschillende oudtestamentische vakken aan het instituut voor Theologie en Pastoraal in Brugge en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Op 29 maart gaat Hans Debel dieper in op de teksten van het Nieuwe Testament en de literatuur die zich errond ontwikkelde. Meer info hier.