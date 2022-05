Geslaagde ‘Maand van de Markt’ in Ieper: “Met gelukkige winnaars”

De ‘Maand van de Markt’ is een initiatief dat de wekelijkse markten in de kijker plaatst. De markt zorgt immers voor een positieve invloed, aantrekkingskracht en beleving en brengt een divers aanbod. Bezoekers aan een van deelnemende markten, maakten kans op een prijs. Ook in Ieper was dat het geval. “De ‘Maand van de Markt’ was in ieder geval een groot succes. De nieuwe opstelling die de markt compacter, maar vooral ook veel gezelliger, maakte werd gesmaakt bij de vele marktbezoekers. Ook in de toekomst voorzien we nog tal van acties om de zaterdagmarkt te ondersteunen, want voor de stad is en blijft deze markt een belangrijke meerwaarde”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).