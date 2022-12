Geschenkenbeurs Heilig Hartziekenhuis: ‘Al onze geschenken hebben een verhaal”

Mieke (65) op pensioen na mooie loopbaan in keuken van bekende Westhoek­res­tau­rants: “Nu ga ik wijn verbouwen”

Ze heeft topchef Kobe Desramaults nog weten beginnen in In De Wulf en maakte de intrede van de microgolfoven in de keuken mee. Na een lange carrière als kokkin in bekende zaken in vooral de Westhoek, gaat Mieke Delanghe (65) op een welverdiend pensioen. De 16 laatste jaren van haar loopbaan roerde ze in de potten van Les Halles in Ieper, waar ze werd verrast op een mooi afscheidsfeestje. “De collega’s van de horeca zijn een grote familie.”

2 december