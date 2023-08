RESTOTIP. De Tere Plekke in Dranouter: een bruine eetkroeg op de grens met Frankrijk

In Dranouter vind je bijna pal op de grens met Frankrijk de bruine kroeg De Tere Plekke. Ooit werd het eetcafé door een Vlaming uitgebaat, maar tegenwoordig wordt vooral Frans gesproken achter de toog. Laat je daardoor niet afschrikken, het loont zeker de moeite om na een stevige wandeling in het Heuvelland je voeten er onder een tafel te schuiven. “Voor mij is dit een topontdekking”, schreef gewezen wielrenner Nico Mattan over de zaak in zijn boekje ‘Mattan over de Schreve’.