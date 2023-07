Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ieper vandaag

“Hij blinkt uit qua wijnkennis, heeft een uitsteken­de neus en vooral veel passie”: dit is Elizio Masson (19), rijzende ster onder de sommeliers

“Het is onmogelijk om álle wijnen te kennen. Maar ik doe mijn best.” Hij schopte het eerder dit jaar tot beste ‘junior sommelier’ van het land en loopt momenteel stage in het befaamde sterrenrestaurant Le George in Parijs. Elizio Masson (19) timmert hard aan zijn weg naar de top. Met dank aan zijn ‘leermeester’ Pieter Verheyde, ooit zelf beste sommelier van België en uitbater van restaurant Terminus in Watou: “Ik geloof enorm in die jongeman.”