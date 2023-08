DRIE IS TE VEEL. “Ze gaat nog altijd als een machientje in bed”: wanneer zijn Dorine op café voor haar ex kiest, slaan bij Johan de stoppen door

“Awel, ei joen revolvertje mee?” De smalende woorden van Danny ‘Smette’ Desmet zijn in augustus 1999 meteen ook zijn laatste. Aan zijn arm hangt op dat moment zijn ex Dorine, tegenover hem staat haar vriend Johan V. Dat de “moegetergde” man na het eerste fatale schot geen tweede slachtoffer maakt, is al opvallend. Maar wat jury én Dorine later in de rechtbank te zeggen hebben, doet pas echt grote ogen trekken. Een reconstructie.