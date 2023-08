Delhaize vestiging in Ieper komt in handen van zelfstandi­ge ondernemer: “Winkel wordt de komende weken omgevormd”

De Delhaizewinkel in Ieper komt in handen van Annelies Himpens, een onderneemster die al langer actief is in de retail. Ieper is daarmee een van de eerste 15 Delhaizevestigingen in ons land die een overnemer vindt. “Ik wil er samen met het Ieperse team een mooi verhaal van maken”, aldus overnemer Annelies Himpens.