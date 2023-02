Gentse Industriemuseum op zoek naar Picanol-metallo's voor tentoonstelling

Ieper“Heb jij in Picanol gewerkt? Dan is het Industriemuseum in Gent op zoek naar jou!” Het Gentse museum opent op 1 december 2023, de feestdag van de metaalbewerkers, een grote tentoonstelling over de metaalindustrie en is daarvoor op zoek naar getuigen.