Gemeenteraadslid Nancy Six (IEPER2030) organiseert 14de voedselinzameling: “Bedenk dat iedereen het wel eens moeilijk kan krijgen”

IeperNancy Six, gemeenteraadslid voor IEPER2030, zet ook dit jaar een voedselinzameling op poten. Voor het 2de jaar op rij vraagt ze de medewerking van de lokale handelaars. “Meewerken aan onze actie is geen uiting van politieke voorkeur, maar louter een blijk van een warm hart voor Ieperlingen die het wat moeilijker hebben.”

Sinds een paar jaar loopt de voedselinzameling van 1 september tot begin november. “In de loop van die periode verzamelen we bewaarde voedingsproducten in die worden geschonken door firma’s en sympathisanten”, aldus Six, die bij haar actie hulp krijgt van haar partijgenoten, sponsors en lokale handelaars. “Met ingezameld geld kopen we producten aan op maat van gezinnen die een voedselpakket krijgen”, klinkt het.

Spaarpotje

Naast de bestaande inzamelmethode van goederen en financiële steun vragen de organisatoren voor het tweede jaar op rij de lokale handelaars om hulp. “We vragen hen om tot 1 november een herkenbaar spaarpotje bij hun kassa te plaatsen”, zegt Nancy Six. “Daarin kunnen klanten naar believen en vermogen iets doneren. Met dat geld kopen we producten aan in de winkel van de betrokken handelaar.” In de komende dagen duiken de spaarpotten op in een 40-tal Ieperse handelszaken in het centrum en deelgemeenten. Ze blijven er staan tot 6 november.

Nancy Six benadrukt dat meewerken aan de voedselinzameling van IEPER2030 geen uiting is van een politieke voorkeur. “Het is een blijk van een warm hart voor die Ieperlingen die het tijdelijk wat moeilijk hebben. Bedenk dat iedereen weleens een tegenslag kan hebben en dat het aangeboden voedselpakket dan heel welkom is.”

Sponsoren

Wie financieel wil sponsoren kan dit ook via BE49 7360 6707 6271 (op naam van IEPER2030). Handelaars die nog een plaatsje vrij hebben bij de kassa om een spaarpotje te plaatsen, mogen dit laten weten via info@nancysix.org of via 0479/30.41.01.

