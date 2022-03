Gemeenteraadslid bezorgd om komst tankmuseum mét demonstraties: “Soldaatje spelen, hoe verenig je dat met onze vredesboodschap?”

Er moeten in totaal zo’n 170 militaire voertuigen onderdak krijgen, maar momenteel is er in de hangaars waar het nieuwe Ieperse militaire museum moet komen nog maar één Leopard-bergingstank te vinden. “Dat voertuig diende om vastgelopen tanks te takelen en zal hier ons werkpaard zijn”, zegt kolonel Leon Symoens, die samen met Franky Bostyn en historicus Jan Van der Fraenen al aan de slag is in het ‘hedendaags museum van internationale conflicten sinds 1944.’

Napoleon

Het is de bedoeling dat het tankmuseum tegen eind 2026 de deuren opent. “Er is dus nog wat werk aan de winkel”, zegt verantwoordelijke Franky Bostyn. “In België vind je in de oorlogsmusea 3 thema’s terug. We hebben een aantal instellingen die gaan over de periode van Napoleon, over de Eerste Wereldoorlog en de grootste deel behandelt de Tweede Wereldoorlog. Over wat daarna gebeurde, is er niets. Het zal onze taak zijn om inzicht geven in de latere conflicten. We willen dat doen aan de hand van de voertuigen. De oorlog in Oekraïne toont dat ons museum brandend actueel is, jammer genoeg.”

CD&V-gemeenteraadslid Jan Breyne (72) is er echter niet gerust in en vreest dat het nieuwe tankmuseum de vredesboodschap van de stad Ieper zal ondermijnen. “Dat er een museum komt met legervoertuigen van na WO II is voor ons geen probleem, maar waar wij ons wel zorgen over maken, is dat het een belevingsmuseum wordt met dynamische demonstraties”, aldus Jan Breyne. “We vinden dat dat laatste haaks staat op de boodschap van onze Vredestad en van het In Flanders Fields Museum. De oorlogservaring benadrukken wij altijd uit het lijden van de kleine man en de kleine soldaat. Als je de tv opzet, zie je dat dat nog altijd is waar oorlog om draait. Dat is onze boodschap en dat willen we zo houden. Het is echter iets wat ik niet onmiddellijk terugvind in het tankmuseum.”

Re-enactment

Jan Breyne, die ook ondervoorzitter is van ‘de Vrienden van het In Flanders Fields Museum’, denkt niet dat het nieuwe museum de historische invalshoek als prioritair zal beschouwen. “Er worden een aantal pantservoertuigen samengebracht in een hangaar en daaraan wordt wat beleving gekoppeld om bezoekers te lokken. We staan met het IFFM heel weigerachtig tegen re-enactment (het naspelen van historische gebeurtenissen, nvdr), want rond oorlog speel je geen toneel. Nu kunnen we ook niet zeggen dat er zomaar belevingsmomenten met de tanks moeten plaatsvinden.”

Volledig scherm De eerste tank van het museum: een Leopard-bergingstank. © Henk Deleu

Het raadslid vreest dat het nieuwe tankmuseum schoolgroepen zal weghouden uit het IFFM. “Als scholen de keuze moeten maken tussen het IFFM, waarbij je als bezoeker toch een beetje moet nadenken, of het tankmuseum, waarbij scholieren bij wijze van spreken soldaatje mogen spelen, dan denk ik dat veel scholen voor dat laatste kiezen”, aldus Jan. “Op een bepaald moment gaat er aan de toeristische dienst gevraagd worden dat in de publicaties op te nemen. Moeten ze dat echter wel doen? Het tankmuseum wordt immers een beetje concurrentie van het stadsmuseum IFFM.”

NAVO

Franky Bostyn sust de gemoederen. “Of ons project verenigbaar is met Ieper Vredesstad? Uiteraard zit er aan ons verhaal een sterke militaire insteek, maar ik denk dat wat wij doen de belangrijkste actualisering is die je maar kan hebben, met het oog op de oorlog in Oekraïne. Ook wij willen dat de bezoeker nadenkt over oorlog en vrede, maar je kan vrede op twee manieren benaderen. Je kan een aantal pacifistische vredesacties doen, maar we moeten realistisch zijn. Het is niet omdat je op je gitaar een liedje speelt dat Poetin zich zal terugtrekken uit Oekraïne. Je moet over middelen beschikken om je systeem te verdedigingen. Je kan natuurlijk kritiek hebben op de NAVO, maar is net omdat we in zo’n internationaal kader zitten, dat we toch een beetje beter beschermd zijn. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat hier kinderen met een tank zullen rondrijden. Wel gaan we eens tonen hoe een tank technisch in elkaar zit. Bekijk het als een bijkomende troef voor de streek. Ons museum zal nieuwe bezoekers aantrekken die ook in contact kunnen komen met het WO I-erfgoed.”