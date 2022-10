Gemeenteraad Ieper roept op tot behoud regioblok Radio 2 West-Vlaanderen: “Regionaal nieuws is belangrijk”

IeperSteden als Kortrijk en Brugge riepen eerder al op tot het behoud van het Radio 2-regioblok. Ook Ieper wil daaraan bijdragen. De volledige gemeenteraad schrijft een brief naar de raad van bestuur van de VRT met de vraag hun beslissing te herzien. “We dreigen ernstig te verzwakken in het communiceren naar de bevolking.”

“Enkele jaren geleden kwam de afschaffing van de lokale zendtijd van Radio 2 al ter sprake bij de VRT. Toen werd dat plan afgevoerd, maar kijk, nu is het opnieuw een hot item”, zegt CD&V-fractieleider Katrien Desomer. “Meerdere steden en gemeenten spreken ondertussen hun steun uit voor het behoud van het ochtendblok. Met meer staan we altijd sterker, dus waarom zou Ieper daarbij niet aansluiten? Het is belangrijk voor onze stad als rechtstreeks communicatiemiddel met de inwoners.”

Eerste besparingsronde

Nancy Six (IEPER2030) sluit zich aan bij de opmerking van CD&V. “Niet dat ik de staatszender zo genegen ben, maar niets doen is geen optie.” Jordy Sabels van Groen Ieper vindt het belangrijk dat er nog altijd regionaal en provinciaal nieuws is. “Daar is Radio 2 een belangrijke speler in. Het is een eerste besparingsronde, maar ik vrees dat er op nog meer zal verdwijnen op vlak van regionieuws bij VRT.”

Minister Dalle

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper): “We zitten duidelijk op dezelfde lijn. We dreigen daarmee een ernstig te verzwakken in het communiceren naar de bevolking. Voor ons is dat een kerntaak die moet gebeuren. Radio is ook heel toegankelijk voor heel wat mensen en vooral voor wie wat minder digitaal sterk staat.” Het schepencollege ging op 19 september al in op de oproep van de voormalige Radio 2-stem Nico Blontrock om mee te pleiten voor het behoud van het ochtendblok. “Maar voor ons absoluut geen probleem om met de volledige gemeenteraad mee te gaan ondersteunen. Ik stel voor om niet enkel een brief te schrijven naar de raad van bestuur van de VRT, maar ook naar bevoegde minister Benjamin Dalle, die wellicht wat meer druk kan zetten om de beslissing te herzien.”

