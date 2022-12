Geleid bezoek aan kunstenhuis R121

zonnebeke Stemmenkam­pi­oen Dirk Sioen (67) neemt afscheid als burgemees­ter: “Aanspreek­baar zijn en sociaal contact onderhou­den, dat vind ik het belang­rijkst”

De populaire Dirk Sioen (Open Vld) is bezig aan zijn laatste dagen als burgemeester van Zonnebeke. ‘De Beker van de Burgemeester’, het minivoetbaltornooi in Beselare, is deze week zijn laatste acte de présence als burgervader. Vanaf volgend jaar volgt Ingrid Vandepitte hem op. “Het was een eer dat ik dit mocht en kon doen”, reageert Sioen. Hij blijft als eerste schepen in het gemeentehuis wel aan boord.

29 december