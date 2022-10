Geen rolschaatsen, maar wel meer inzetten op Huis van de Kerstman als alternatief voor de schaatspiste

Het Ieperse centrummanagement besliste eerder al om, gezien de energiecrisis, de schaatspiste tijdens de kerstperiode te schrappen. “Het is met spijt in het hart, maar met de problematiek van de energiekosten is het absoluut niet te verantwoorden om bijkomende energiekosten aan te rekenen aan de belastingbetaler”, aldus Jurgen Crombez, voorzitter van het centrummanagement. Op de gemeenteraad vroeg CD&V-raadslid Peter De Groote zich af wat de alternatieven zijn. “Na een prachtige zomer met heel wat activiteiten waar iedereen intens kon van genieten gaan we nu richting een lange moeilijke koude winter”, zegt het raadslid. “Een winter die we kunnen breken door een gezellige kerstsfeer te creëren in onze stad en in onze deelgemeenten. Het is onze plicht om van deze tijd een gezellig gebeuren te maken, maar dit jaar op een nog meer duurzame manier in tijden van niet-betaalbare energiekosten. Onze partij vindt dat we de verantwoordelijkheid niet alleen in de schoenen kunnen schuiven van het centrummanagement, maar dat we met z’n allen moeten meedenken over hoe we dit jaar van kerst de meest gezellige tijd van het jaar maken.” Het raadslid vraagt zich af of een rolschaatspiste geen mooi alternatief zou zijn? “Het geld dat nu niet wordt betaald, zo’n 30.000 euro, voor de stroom van de schaatspiste kan daarvoor misschien worden gebruikt?” Op de gemeenteraad van februari dit jaar had Groen Ieper ook al het idee geopperd.