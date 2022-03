Geen Kattenkronkels als alternatief voor Kattenstoet: “Ook in andere jaren zonder stoet laten we kans aan andere organisaties”

Afgelopen januari viel de beslissing om de Kattenstoet te annuleren omwille van corona. De volgende stoet staat nu in 2024 gepland. “We kunnen er over discussiëren of dit al dan niet te vroeg werd beslist maar het is jammer dat het stadsbestuur helemaal niets voorziet in het tweede weekend van mei”, aldus raadslid Peter De Groote (CD&V). “Waarom werden de Kattenkronkels waar vorig jaar werd in geïnvesteerd en waar veel mensen hun energie en tijd hebben ingestoken niet gebruikt als alternatief?” De Kattenkronkels waren een vervangprogramma voor de ook al vorig jaar afgelaste Kattenstoet. Dat moest echter eveneens worden geannuleerd door het slechte weer.

“Omtrent de kattenstoet kunnen we discussiëren, maar wees gerust dat we in januari de juiste beslissing hebben genomen”, reageert schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Het was onmogelijk om deze op zo’n korte tijd kwalitatief te organiseren en dit om veel verschillende redenen. Dat het tweede weekend van mei niets wordt voorzien, is juist. In andere jaren waar geen Kattenstoet is gepland, doen we ook niets en laten we andere organisaties de kans, zoals bijvoorbeeld de vredesfeesten. Wees niet ongerust, het zal onze stad zeker niet ontbreken aan leuke initiatieven.”