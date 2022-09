Geen auto’s op de Grote Markt in Ieper tijdens de Dag van de Mobiliteit

Ieper Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) niet meteen voorstan­der lokaal project statiegeld PMD: “Federale overheid moet haar verantwoor­de­lijk­heid nemen”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet eerder deze week weten dat er tegen 2025 waarschijnlijk een systeem van statiegeld op PMD komt. Die maatregel moet voor een afname voor het zwerfvuil in Vlaanderen zorgen. Het nieuws zal de Ieperse schepen Valentijn Despeghel als muziek in de oren klinken. “Een lokaal proefproject opzetten is in praktijk niet haalbaar voor een intercommunale of stad”, aldus de schepen.

