Gault & Millau geeft 13 op 20 aan nieuwkomer Klei: “Blij dat ons harde werk loont”

IeperPas 9 maanden open en al meteen een mooie score in de nieuwe Gault & Millau. Het restaurant Klei in Ieper wordt meteen de 4de horecazaak in de Vredesstad dat 13 of meer punten haalt in de gids. “Een opsteker voor onze zaak, maar ook voor heel Ieper.”

In Brussel werd maandag de nieuwe Gault & Millau voorgesteld en dat voor de 20ste keer. De anonieme inspecteurs bezochten een jaar lang restaurants, wat resulteerde in een gids met meer dan 1.380 adressen, waarvan 168 stijgers en 125 nieuwe namen. Bij die laatste ook Klei uit Ieper, die meteen een score van 13 krijgt opgekleefd. “We hadden dit niet verwacht”, aldus de uitbaters Jonathan Devogel en Carl Couvreur. Chef Jonathan Devogel staat samen met zijn partner Mallorie Boury in de keuken, terwijl Carl de zaal doet, samen met Gloria, een medewerkster afkomstig uit Spanje. Stephen Lernout is vennoot in de zaak en duikt af en toe op als hulp. “We zijn pas 9 maanden bezig en daarom is deze goede score des te opvallender”, aldus Jonathan. “Restaurants die voor het eerst in de gids komen, beginnen meestal aan 12 op 20. Wij halen een 13 en zijn dus uiterst tevreden. De score komt echter niet uit het niets, denk ik. Het is hard werken, maar het is mooi dat het nu loont.”

Stijgende energieprijzen

De energiecrisis maakt het er voor de uitbaters van Klei niet gemakkelijker op. “De situatie is op dat vlak heel anders dan toen we begonnen”, zegt de chef-kok. “Wij ontkomen niet aan de stijgende energieprijzen. Gelukkig hebben we veel boekingen. Vooral tijdens het weekend zitten we altijd goed vol.” Van een personeelstekort, iets waarmee ook heel wat horecazaken af te rekenen krijgen, is bij Klei geen sprake. “We hebben een relatief kleine ruimte, waardoor we niet veel medewerkers nodig hebben”, aldus nog Jonathan Devogel.

Lieve gasten

Met Klei zijn er nu 4 restaurants in Ieper die 13 en meer scoren in de gids: Hostellerie St.-Nicolas (15,5), Découverte (13,5) en Bacon (13). “We zijn zo dankbaar dat we voor het tweede jaar op rij een 13 op 20 hebben gekregen. Als autodidactisch koppel betekent dit veel voor ons. Een dikke merci aan al onze lieve gasten. Trots om met geweldige leveranciers te mogen werken”, schrijven Pascal Vasseur en Virginie Gelaude van Bacon op hun Facebook. Nog in de Westhoek krijgt restaurant Vinke in Westouter een 13 op 20.

