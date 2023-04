Fusie tussen KVK Westhoek en Sassport Boezinge weggestemd, tot blijdschap van supporters: “Iedere club heeft zijn eigen identiteit en dat willen we zo houden”

BASKETBAL VROUWEN Ieperse eliminatie in Praag: Emma Meesseman of Kim Mestdagh naar finale EuroLeague Cup

In Praag start vrijdag de Final Four van de EuroLeague vrouwen. Vier ploegen die dromen van de prestigieuze trofee. Het openingsduel tussen Fenerbahçe en Schio is niet te missen. Eén Belgische is zeker van een finaleticket. “De club van Meesseman is favoriet.”