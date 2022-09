Frontnacht blijft nazinderen op Ieperse gemeenteraad: “Niet voor herhaling vatbaar”

Ieper“Hoe gaan we het in de toekomst aanpakken als we opnieuw een aanvraag voor een evenement als Frontnacht krijgen? Precies op dezelfde manier zoals we nu hebben gedaan.” Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) maakte dat maandagavond op de gemeenteraad duidelijk nadat onder meer Groen Ieper bedenkingen had bij het verloop van de gebeurtenissen rond Frontnacht. “Deze heisa kon met een beetje gezond verstand worden vermeden”, reageert CD&V-fractieleider Katrien Desomer.

Op 28 augustus vond in Steenstrate de 21ste editie van de IJzerwake plaats. Dat gebeurde op een rustige manier, in tegenstelling tot de aanloop naar het evenement. De commotie draaide vooral rond Frontnacht, het muziekfestival dat aanvankelijk stond gepland op de vooravond van de IJzerwake. Op de gemeenteraad van maandagavond zinderde het dossier nog na, vooral tussen Groen Ieper en IEPER2030. Groen-raadslid Sam Vancayseele vroeg zich af hoe de stad iets dergelijks in de toekomst zal aanpakken.

Inlichtingendiensten

“Wij hebben vanaf dag 1 heel simpel de wet toegepast”, zegt schepen Desmadryl. “Er kwam bij ons een aanvraag binnen voor een muziekevenement en we hebben die behandeld. Dat zal op vandaag net hetzelfde zijn. We legden onmiddellijk voorwaarden op. Na het geven van de vergunning zaten we met de organisatie samen en maakten we hen duidelijk dat bepaalde dingen niet zouden kunnen.”

“We hebben de procedure gevolgd zoals dat hoort in een rechtstaat”, treedt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) haar schepen bij. “Ik benadruk nog eens dat wij geen neonazistische of andere haatdragende boodschappen in onze stad toestaan. Natuurlijk waren we bezorgd bij het ontvangen van de vergunningsaanvraag. Alleen hadden wij toen geen juridische grondslag om de vergunning zonder meer te weigeren. We checkten dat onder meer bij onze juridische dienst, bij het nationaal crisiscentrum en bij de lokale politie. Op 30 juni vond een Local Task Forse (LFT) plaats waar alle inlichtingendiensten en de politie op waren vertegenwoordigd. Door allen werd ons toen geadviseerd dat een weigering op dat moment niet kon. De inlichtingsdiensten hadden tijd nodig om alles correct uit te zoeken. Het was ook daarom dat we voorwaarden aan de vergunning koppelden. Op 9 augustus kregen we de inlichtingen via de politiezone in ons bezit. Daaruit bleek dat er linken waren met neonazistische en neofascistische organisaties en trokken we de vergunning in.”

Volledig scherm De IJzerwake verliep zonder incidenten. © Photo News

Geen hecht team

Katrien Desomer (CD&V) noemt op de gemeenteraad het gebrek aan transparantie in het dossier op zijn minst vreemd. “Onze inwoners en ook wij kwamen ongewild in een negatieve mediastorm terecht die met een beetje gezond verstand kon worden vermeden nadat eind mei Jordy Sabels van Groen al aan de alarmbel trok”, zegt aldus het oppositieraadslid. “In plaats van goed te keuren onder voorwaarden, hadden jullie kunnen weigeren. Of toch op zijn minst tot de programmatie was aangepast. Dat nationale partijvoorzitters (Vooruit-voorzitter Rousseau dreigde uit stadsbestuur te stappen als de vergunning werd goedgekeurd, nvdr) zich komen moeien is een blaam voor het schepencollege en toont aan wat een hecht team jullie vooral niet zijn.”

Doodsbedreigingen

Groen Ieper-gemeenteraadslid Jordy Sabels zal deze episode wellicht niet vlug vergeten. “Ik kreeg doodsbedreigingen nadat ik op VTM-nieuws was geweest over Frontnacht”, aldus Sabels. “Bezorgde vrienden stuurden mij kreeg berichten om te vragen of ik veilig was. Ik was gelukkig op reis zodat ik niet elk moment over mijn schouder moest kijken. Wij gingen als Groen-fractie nooit te ver in onze commentaar en hebben enkel op de feiten gewezen. Dat de band Bronson in Zwitserland werd geweigerd is een feit en daar hoeft je zelf niet lang naar te zoeken op internet.”

Kransneerlegging

Nancy Six van IEPER2030 spreekt van een opgeklopte storm en vond de politievertoning overdreven. “Ik heb als IJzerwakeganger heel wat bagger over mij gekregen”, weet Nancy Six. “Op IJzerwake waren er geen incidenten en de organisatie heeft het recht op haar grond te vragen wie ze wil. De politiecontrole was ongezien. Naar jaarlijks gewoonte mocht de IJzerwake een krans neerleggen op de Last Post. Niets vermoedend stapte ik met de krans onder de Menenpoort en al onmiddellijk werd ik omsingeld door 2 politiemensen in uniform. Ik voelde mij bekeken door alle mensen die daar aanwezig waren. Was dat nu echt nodig om mij, lid van de gemeenteraad, de Last Post Association en van IJzerwake, op die manier letterlijk in de kijker te zetten? We konden het uitpraten, maar toch, leuk was dit niet.”

