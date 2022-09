Frietrock voor de tweede keer op festivalterrein Ter Waarde: “Drie muzikale hoogdagen in Ieper”

IeperEr wordt dit weekend lichte regen voorspeld, maar dat laten de organisatoren van het muziekfestival Frietrock niet aan hun hart komen. Ze slaagden er dan ook in een hele gevarieerde affiche samen te stellen voor de dertiende editie van het gewezen stadsfestival. “Het gaat van Bart Peeters, over Novastar en The Human League tot Wolfgang Flur, kortom voor elk wat wils.”

“Of we ooit nog teruggaan naar de Leet? Och, dat zou wel fijn zijn, want we zijn eigenlijk heel wat jaren een rasecht stadsfestival geweest”, zeggen organisatoren Patrick Thijs en Carl Bijtebier. “De laatste edities was er evenwel meer en meer tegenkanting, vooral omdat we het centrum toch voor enkele dagen blokkeerden.” Vorig jaar verhuisde Frietrock dan voor het eerst naar het nieuwe festivalterrein aan Ter Waarde. Dit jaar trekt het festival haar tenten recht op dezelfde plaats. Het festival, dat met aardappelfabrikant Clarebout een nieuwe hoofdsponsor vond, is in totaal goed voor drie dagen muziek, waarvan de eerste dag een afterwork is waarvoor al meer dan honderd bedrijven zijn ingeschreven. Voorbeelden zijn het Jan Yperman Ziekenhuis en Westlandia.

Ancienne Belgique

“Op vraag van de bedrijven strikten we Bart Peeters voor een concert, waarmee we heel tevreden zijn”, zegt Carl Bijtebier. “Bart Peeters in combinatie met Les Truttes wordt ongetwijfeld een heerlijk feestje. En omdat er toch nog plaats genoeg was, stellen we de vrijdag open voor het publiek. Wie wil kan er dus gerust nog bij.” De organisatoren rekenen voor de eerste festivaldag op een opkomst tussen de 4.500 à 5.000 mensen. Voor de zaterdag en de zondag wordt geschat op respectievelijk 3.000 en 3.500 mensen. “We slaagden erin een gevarieerd programma op poten te zetten voor het weekend”, aldus Carl en Patrick. “Voor zondag zijn we heel blij met een The Human League.” De band speelde onlangs nog een show in de Ancienne Belgique in Brussel, waar ze hun legendarische plaat Dare brachten, aangevuld met enkele hits. “Blijkbaar was het top, dus ik verwacht er hier ook wel iets van”, aldus Carl Bijtebier. “Zondag blijven we een beetje in de sfeer van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw met onder meer Vive La Fete en Zornik. Speciaal wordt de audiovisuele liveshow van Wolfgang Flur. Flur was lid van de legendarische Duitse elektrogroep Kraftwerk.”

Camille

De dag daarvoor opent Frietrock met de lokale jonge wolven van Suncreek. Meer gitaren volgen met The Godfathers en het alternatieve rocktrio The Sheila Divine. Ook RHEA, Noordkaap en Novastar beklimmen het podium. Op de dj-stage zal onder meer Dirk Stoops, David B., Nico De La Noche, Stonebox, Sjonnie Oaverechts en Camille, die voor de derde keer in korte tijd Ieper aandoet.

Volledig scherm Een sfeerbeeld van vorig jaar. © Henk Deleu

Muziekliefhebbers kunnen het festivalterrein bereiken via de Noorderring. Er zijn ruime parkings voor wagens voorzien net aan naast het festivalterrein. Net als vorig jaar kunnen fietsers hun tweewieler veilig stallen. “Nieuw is onze shuttledienst die vertrekt van het station van Ieper en een halte heeft aan de Menenpoort om zo verder te rijden naar de Menenpoort”, zegt Carl Bijttebier. De gratis bus rijdt uit vanaf 14 uur tot 2 uur.

Minder afval

Een kaart voor vrijdag kost 50 euro, maar daar krijg je een glas cava, catering en vier drankjes voor. Een ticket voor zaterdag en zondag kost per dag 40 euro, een combiticket voor de drie dagen is goed voor 120 euro en voor twee dagen (zaterdag en zondag) 70 euro. Voor eet- en drankvouchers betaal je 50 euro, maar krijgt daarvoor 55 euro op zijn kaartje. Frietrock werkt voor het eerst met een systeem waarbij je een bonnetje inruilt voor een beker en die beker dan opnieuw inruilt voor een nieuwe beker. Op die manier valt er minder afval op de grond. Een camping is er nog niet, maar daar wordt aan gewerkt voor volgend jaar. Meer info via www.frietrockieper.be of de Facebookpagina.

Volledig scherm Ook dit jaar zijn er ruime fietsstallingen voorzien. © Henk Deleu

