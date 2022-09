Frietrock snelt richting 9.000 bezoekers, veel sfeer op vrijdag met Bart Peeters en Les Truttes

“Heel vreemd dat er zaterdag zo weinig volk was, want iedereen is vol lof over de organisatie en inrichting van het festival. We kregen al veel mooie complimenten. Ligt het aan de crisis en besteden mensen hun geld liever aan grote optredens dan aan middelgrote festivals? Is er momenteel een overaanbod aan evenementen? Zit rockmuziek in de verdrukking, want zaterdag was een echte rockdag op Frietrock? Het zijn allemaal zaken die we gaan onderzoeken. We gaan na afloop van Frietrock alles rustig evalueren”, aldus Carl Byttebier.