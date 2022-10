Frietrock gooit na 13 edities de handdoek in de ring: “Te weinig publiek doet ons de das om”

Frietrock was dit jaar begin september toe aan zijn 13de editie. Het festival begon als een stadsfestival in 2009. In 2018 palmde Frietrock de volledige Leet, maar met de heraanleg van de Leet moest naar iets anders worden uitgekeken. Het evenement verhuisde in 2021 naar een terrein op Ter Waarde en werd een betalend festival. Enkele namen die toen op de affiche stonden waren The Levellers, De Kreuners, Brutus, Black Box Revelation en Channel Zero. De organisatoren mikten toen op 12.000 bezoekers, maar dat was te hoog gegrepen.

Ook dit jaar was de opkomst te klein om het festival rendabel te houden. “Vooral de zaterdag was er heel weinig volk”, zucht organisator en bezieler van het festival Patrick Thijs. “De zondag trok Camille nog wat publiek, maar over het algemeen was dat onvoldoende. Aan onze organisatie kan het niet liggen, want we hebben echt ons best gedaan. Het is echter niet mogelijk om nog verder te doen, financieel lukt dat niet meer. Het is spijtig dat het zo moet eindigen en het was even slikken, maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Of er ooit nog een Frietrock komt, eventueel in een andere vorm, dat weet ik niet. Het is veel te vroeg om daar over na te denken.”