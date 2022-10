Fransman voor rechter voor zware slag op oog medegevangene

H.M. zit momenteel in de gevangenis van Doornik voor andere feiten. De Fransman werd door de Kortrijkse rechter veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden. In de gevangenis kreeg hij het aan de stok met een andere man. Die kreeg een slag en werd daarbij zwaargewond aan zijn oog. In het dossier is zelfs sprake van dat de beklaagde met een stuk tegel zou hebben uitgehaald, iets wat hij ontkent. H.M. werd voor slagen en verwondingen bij verstek veroordeeld tot 6 maanden cel en een geldboete. Hij tekende echter verzet aan zodat de zaak opnieuw voor de rechter kwam. De beklaagde was ditmaal wel aanwezig en zei dat ook hij een pak slaag had gekregen. “Maar ik diende geen klacht in”, klonk het. De openbare aanklager vraagt de bevestiging van het aanvankelijk verdicht: 6 maanden cel. Vonnis op 17 oktober.