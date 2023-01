Fransman blijft in cel na diefstal off road buggy’s bij Iepers bedrijf

De dieven verschaften zichzelf omstreeks 2 uur toegang tot het bedrijf dat gespecialiseerd is in off road voertuigen in de Dikkebusseweg in Ieper. Pas rond 4.45 uur rook de zaakvoerder onraad en ging hij kijken. Net op dat moment stoven twee dieven weg met twee dure off road buggy’s. De zaakvoerder twijfelde niet en zette de achtervolging in met zijn Dodge RAM.