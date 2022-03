Franse tv-makers zoeken restaurant op ongewone plaats en vinden... Pacific Eiland in Ieper: “En plots ben je ambassadeur van de Westhoek. Tof!”

IeperRobert Van Eygen, uitbater van restaurant Pacific Eiland in Ieper, was verbaasd toen hij de vraag kreeg om mee te werken aan het Franse televisieprogramma ‘Météo à la carte’. Voor niet minder dan 1 miljoen Franse kijkers maakte de chef gepocheerde eieren met zijn gerookte zalm en spinazie klaar. “Deze kans mocht ik niet laten liggen.”

‘Météo à la carte’ is een programma op de Franse televisiezender France 3 dat tijdens de week dagelijks wordt uitgezonden om 12.55 uur. Het is een informatieve televisieshow, waarbij de kijker de impact van het weer op onder meer onze gezondheid, natuur en geschiedenis op een leuke manier te zien krijgt. Er worden idyllische plekjes in beeld gebracht en befaamde (sterren)chefs geïnterviewd.

Ongewone plaats

“De programmamakers kwamen toevallig bij mij terecht”, zegt chef Robert Van Eygen. “Ze tikten gewoon ‘restaurant op een ongewone plaats’ in op Google en arriveerden bij Pacific Eiland. Het feit dat het restaurant op een eiland gelegen is, temidden de natuur en toch in het centrum van Ieper, was voor hen ‘insolite’, ongewoon dus. Een enthousiaste Parisienne belde mij de eerste dag vijf keer op, het klikte direct. Ik besefte dat ik deze kans moest benutten.” Omdat Roberts moeder Franse is, kon hij vlotjes antwoorden op de gestelde vragen. “Als je over je passie en levenswerk spreekt, dan gaat het sowieso vanzelf. Je kent het onderwerp door en door”, zegt Robert.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De chef bereidde gepocheerde hoeve-eieren met gerookte zalm en spinazie. © Henk Deleu

De chef koos om gepocheerde hoeve-eieren met gerookte zalm en spinazie te bereiden voor het programma. “Ik wou er aanvankelijk hopscheuten in verwerken, maar heb dat niet gedaan omdat de Franse kijker het gerecht niet zou kunnen namaken thuis. Dan maar jonge spinazieblaadjes, ook volop het seizoen. Gerookte zalm mocht zeker niet ontbreken. Al 13 jaar rook ik de beste kwaliteit van Noorse zalm 100 procent op ambachtelijke wijze. Dit is mijn passie. De programmamakers noemden het ‘le petit plaisir de Robert’.”

Humor

Enkele weken geleden kwamen de Fransen het programma inblikken. “Dat gebeurde op heel professionele manier”, zegt de restaurantuitbater. “Die mensen werkten van 8.30 uur tot 14.30 uur om dan uiteindelijk een reportage van 6 minuten uit te geven. Er moesten vaak zaken worden herhaald omdat ik een beetje te vlug werkte. Ik kreeg 10 keer de opmerking: ‘niet te snel Robert, wij moeten kunnen inzoomen’. Het was fijn dat ik volledig mijzelf mocht blijven tijdens het filmen, er was plaats voor humor. Lachen zou je ingewanden reinigen naar het schijnt, dus zorgde deze luchtige reportage voor een grote kuis in Frankrijk.”

Westhoek

Robert Van Eygen woont al 50 jaar in Ieper, waarvan bijna de helft als uitbater van het restaurant Pacific Eiland op het Eilandje in Ieper. “Alles moest wijken voor het welslagen van mijn paradijsje”, aldus de restaurateur. “Na 23 jaar hard werken, probeer ik nu wat meer afstand te nemen en een beetje bewuster leven. Door een veel te hoge bloeddruk na de eerste coronaperikelen, moest ik van mijn dokter een bloeddrukverlagend pilletje nemen en het werkt. Ik noem het mijn ‘let-it-be-pilletje’. Tijdens die 23 jaar hebben wij een fantastisch team kunnen opbouwen, het is een trouwe familie, elk met zijn specialiteit en verantwoordelijkheid. Wij zijn perfect op elkaar ingespeeld, in de horeca is dit uitzonderlijk. Daar ben ik erg trots op.” Met de reportage hoopt Robert veel fransen naar zijn geboortestad te lokken. “Ik wil mij nog meer inzetten als ambassadeur van Ieper en van de Westhoek.” Op YouTube is de aflevering met Pacific Eiland hier te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=MXt9yLa3Vjk