Fontein op Leet volop aan het testen: “Stralen tot 120 cm hoog”

Oud-brou­wer Charles Vermeulen (95), vader van modeontwer­per Edouard, overleden: “Een correcte man die veel voor Ieper heeft betekend”

Charles Vermeulen, de vader van de bekende modeontwerper Edouard Vermeulen (66), is donderdagochtend op 95-jarige leeftijd overleden. De man stond lang aan het hoofd van brouwerij Vermeulen in Ieper en was eigenaar van tal van cafés in de Kattenstad. Hij was ook jarenlang lid van de Last Post Association. “Hij keek niet enkel naar zijn eigen belangen, maar ook naar belang van de stad.”