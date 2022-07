Filmvertoningen op geheime locaties in de stad

Deze zomer slaan Jeugdhuis JOC Ieper, de bib van Ieper en het Cultuurcentrum Het Perron de handen opnieuw in elkaar voor CinéCongé. Op vier dinsdagen in augustus tonen de initiatiefnemers een film in openlucht, dit telkens op een unieke en geheime locatie in Ieper. Wie een ticket koopt, weet welke film hij of zij zal zien, maar krijgt pas enkele uren vooraf de juiste locatie doorgestuurd. “Je geniet sowieso van mooie films op unieke plekken”, klinkt het.

Bar

Dit jaar worden de cinécongé-avonden georganiseerd op 2, 9, 16 en 23 augustus. Als eerste in het rijtje staat Last Night in Soho geprogrammeerd, een hippe horrorfilm die zich deels afspeelt in de Londense wijk Soho. De film start na zonsondergang rond 21.45 uur. De locatie ligt op 10 minuten wandelen van de Grote Markt. De organisatoren zetten ter plaatse een bar op poten, die 45 minuten voor de voorstelling opengaat. De andere 3 films die worden vertoond zijn: The Peanut Butter Falcon (9 aug), Promising Young Woman (16 aug) en Her (23 aug). Een ticket voor een film kost 5 euro, voor een abonnement voor alle films betaal je 17 euro. Er zijn echter slechts een beperkt aantal abonnementen te koop.