Filip Vercruysse na PR op de marathon van Valencia: “Leuk dat ik op mijn 37ste mijn loopambities nog kan waarmaken”

De hele atletiekwereld keek uit naar de marathon van Valencia, want het was een van de weinige wedstrijden die in coronatijden kon doorgaan. Zowat de volledige wereldtop stond er aan de start en tussen al dat internationaal geweld hield Filip Vercruysse (37) zich heel goed staande. “Het ging echt enorm snel”, aldus de atleet van FLAC. “Het was vooral zaak om een goed groepje te vinden om bij aan te sluiten. Vooraf dacht ik eraan om mee te lopen met het groepje vrouwen, want zij gingen aan een tempo van 3.15 lopen. Uiteindelijk heb ik me laten meezuigen met een groep mannen. Het tempo in die groep lag een stuk hoger dan wat ik eigenlijk van plan was, maar ik besloot op gevoel te lopen. Het ging echter alsmaar sneller en het was de vraag hoelang ik zou kunnen volgen. Halfweg kwam ik door in 66.47, wat op het tempo is van 2u10.”