Filip Carpentier (47), baas van wielerploeg Minerva, onverwacht overleden

Lichtervelde Op huizen­jacht in... Lichtervel­de: “Alle troeven van een stad in een warme dorpssfeer”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht. Deze week: Lichtervelde. Huizen en bouwgronden kosten er gemiddeld even veel als in Roeselare, maar Lichtervelde biedt een warme dorpssfeer en er is bovendien meer open ruimte en groen.

8 april