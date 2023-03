Fietsstraten in Ieper officieel ingehuldigd, maar een knip komt er niet

In veel steden zijn ze al te vinden, maar nu heeft ook Ieper zijn fietsstraten. Vanaf nu mogen in de Boterstraat, de de Stuerstraat en de Menenstraat auto’s geen fietsers niet inhalen in deze straten. Voor Groen Ieper zijn de fietsstraten echter nog niet voldoende. “Nu nog durven knippen, zodat automobilisten niet zomaar via het centrum de stad kunnen doorkruisen.”

“Met de invoering van de fietsstraten lanceren we alvast één van de acties uit het nieuwe mobiliteitsplan, een duidelijke fietsas doorheen onze stad”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De maximumsnelheid in die straten blijft 30 km per uur en auto’s blijven welkom, maar ze mogen de fietsers niet inhalen. Op die manier willen we conflictsituaties vermijden en de fietsveiligheid in Ieper verder verhogen. Een goede zaak voor het fietsklimaat, zowel voor dagelijkse gebruikers als voor toeristen!” Het stadsbestuur broedt nog op andere plannen voor de fietser, zoals een fietsring.

Meteen werden de fietsstraten ingereden door leden van het stadsbestuur en andere fietsliefhebbers.

“We zijn blij dat we de eerst Ieperse fietsstraten konden inrijden”, zegt Sam Vancayseele van oppositiepartij Groen Ieper. “Al jaren vragen we om deze straten, zeker waar de weg niet breed genoeg is om een fietser met voldoende afstand in te halen. Maar het kan echter beter. De Grote Markt, waar de oost-westas van Ieper wordt onderbroken, blijft een gevaarlijk punt waar te veel verkeer samenkomt. Een noord-zuidas ontbreekt voorlopig. Met een fietsstraat wordt geen keuze gemaakt, want de straten in onze binnenstad zijn gewoon te smal voor de verschillende vervoersmogelijkheden. We vragen minder parkeerruimte in het centrum en verkeersfilters, noodzakelijke stappen in een fietsbeleid voor Ieper.”

Schaar

Raadslid Vancayseele bracht bij de opening van de fietsstraat een kartonnen schaar mee, waarmee hij symbolische de ‘knip’ wil maken. Met de ‘knip’ wordt het auto’s veel moeilijker gemaakt om de stad via het centrum van de ene naar de andere kant te rijden. Die ingreep zal echter niet voor deze legislatuur zijn. De Ieperse Fietsersbond is blij met de Fietsstraten, maar ook die organisatie pleit voor meer ingrepen in de binnenstad.

Eenrichtingsverkeer

In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur voor alle verkeer. Hangen er geen voorrangsborden of verkeerslichten? Dan geldt de basisregel ‘voorrang van rechts’. “In de volledige Ieperse binnenstad geldt die regel. Fietsers moeten dus voorrang verlenen aan het verkeer dat van rechts komt, ook in een fietsstraat”, verduidelijkt de burgemeester. “Auto’s en moto’s mogen fietsers niet inhalen in een fietsstraat. Ze dienen dus achter de fiets(ers) te blijven. De huidige fietsstraten worden ingevoerd in eenrichtingsstraten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen er ook in tegenrichting rijden.”

Volledig scherm Sam Vancayseele van Groen Ieper vraagt dat het stadsbestuur een knip in het autoverkeer zet. © Groen Ieper

Verkeersborden

In de fietsstraten gold er al een inhaalverbod. “Bij het inhalen binnen de bebouwde kom moet je immers een zijdelingse afstand van minstens 1 meter laten tussen het voertuig en de fietser. In deze smalle straten is dit momenteel al niet mogelijk of heel moeilijk. Ook zijn de straten gelegen in een zone 30. De regels van fietsstraat gelden bijgevolg al grotendeels, dit zal dus nu ook worden geofficialiseerd door verkeersborden”, aldus de burgemeester. “In een eenrichtingsstraat mogen fietsers de volledige rijbaan gebruiken. Fiets je hier tegen de richting in? Dan moet de auto die van de andere kant komt altijd door kunnen.”

Volledig scherm Inhuldiging fietsstraten Ieper © Henk Deleu

