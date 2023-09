Fietsster (30) komt om bij dodehoekongeval aan rotonde in Ieper

MIJN DORP. Het Loker van natuurgids en verhalen­ver­stel­ster Renata Bruggeman (64): “Waarom zou je naar Toscane gaan als er een Toscane in jouw tuin ligt?”

Heb je al eens gehoord van de boskanters? Het was een eigenzinnig en mensenschuw volkje dat leefde in van de natuur. De geschiedenis van de boskanters is slechts een van de vele verhalen, sagen en legenden waarmee Renata Bruggeman uit Loker de deelnemers aan haar gidstochten zoet houdt. Met een hart voor de natuur vertelt de natuur-en bosgids je over heksen en andere vreemde wezens. En welk landschap leent er zich nu het best voor zo’n verhalen? Inderdaad het Heuvelland.