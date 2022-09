Fietsster (17) gewond bij botsing aan fietsoversteek in Ieper

Kortrijk/Ieper Kankerpa­tiën­ten steunen elkaar tijdens Levensloop: “Fijn om samen met andere ‘vechters’ ervaringen te delen”

Hoe zwaar kun je worden getroffen door het noodlot? Vanessa De Bliquy (48) uit Marke kreeg niet alleen zelf af te rekenen met kanker, haar man Wilfried kreeg de ziekte ook en is ondertussen overleden. Voor Vanessa en veel andere ‘vechters’ is het belangrijk om met lotgenoten te kunnen praten en op Levensloop, dat dit weekend zowel in Kortrijk als in Ieper werd georganiseerd, kan dat. “Het is fijn om samen het leven te vieren, want we zijn er nog altijd.”

25 september