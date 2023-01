Fietsreiziger Grégroy Lewyllie vertelt over avonturen in Laos en Cambodja

Reizen door Zuidoost-Azië is populairder dan ooit. Ook Laos en Cambodja winnen aan belangstelling. Beide landen hebben heel wat te bieden. Zo is de Unesco Werelderfgoedstad LuangPrabang in Laos met zijn tempels een absolute must. Grotten, watervallen en nationale parken zijn er in overvloed en zorgen voor de nodige afwisseling. Het Boeddhistische Laos bezoeken zonder stil te staan bij de ‘vergeten oorlog’ is onmogelijk. Tot op vandaag draagt het land de littekens van deze gruwel van de geschiedenis. Ook Cambodja kan zijn sporen onder het schrikbewind van Pol Pot en zijn Rode Khmer niet weg camoufleren. Gelukkig is het land aardig op weg om het verleden een definitieve plaats te geven. Cambodja heeft attractie die zijn gelijke niet kent: het tempelcomplex Ankor Wat. Grégory Lewyllie verkende beide landen op een niet alledaags transportmiddel: een solar bamboefiets. Er zijn op zaterdag 14 januari twee voorstellingen voorzien: om 15 uur en om 19 uur. Vooraf inschrijven verplicht via http://bit.do/Cambodja-Laos.