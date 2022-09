Fietsersbond Ieper ijvert voor fietsstraten: “Comfortstroken zijn niet voldoende en nood aan kindvriendelijker fietsomgeving”

Centrumstad

Op de laatste gemeenteraad van Ieper sprong Jordy Sabels (Groen Ieper) in de bres voor de fietsers. “Grote steden als Oostende en Kortrijk doen het stuk beter. Ze komen bijna maandelijks in de pers met een nieuwe fietszone of -straat. Ik vraag al 4 jaar om in Ieper een fietsstraat te maken, maar het blijft wachten. Het kleinste gehucht in West-Vlaanderen heeft een fietsstraat. Ieper pretendeert om de centrumstad van de Westhoek te zijn en wij hebben geen fietsstraat. Je kan dat aan niemand nog uitleggen. Er zijn straten in Ieper die al bijna een fietsstraat zijn, er hoeven enkel nog bordjes te worden voorzien. Dat gaat blijkbaar niet.”

Vrijbosroute

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) merkt op dat het stadsbestuur wel degelijk maatregelen neemt om schoolomgevingen veiliger te maken. “We hebben bevestiging gekregen dat we opnieuw een subsidie krijgen voor de octopuspalen”, reageert de burgemeester. Een octopuspaal is een paars-gele paal met een inktvis daarboven met de bedoeling passanten op de verkeersveiligheid te wijzen. “Ondertussen is het Dikkebusvijverpad helemaal verlicht wat een verbetering is voor de schoolgaande kinderen van de Capucienenschool. Onze stad in beweging. Bij elke heraanleg van straten en pleinen nemen we de comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers meegenomen. Er zitten nog heel wat zaken in ontwerp: onder meer de tunnel voor de Vrijbosroute, de fietsbrug over de Noorderring en het fietspad langs de Meenseweg vanaf de Zuiderring. Op de eerstvolgende commissie verkeer gaan we verder in op de fietsring rond en de fietsassen door de stad, alsook de haalbare opties voor fietsstraten en -zones.”