Fietser (71) wordt onwel en sterft langs N8 in Brielen

Diksmuide Chinese wolhand­krab rukt op in natuurge­bied De Blankaart: “Zo’n krab in het donker is toch even schrikken”

Tussen de smienten en kolganzen die in De Blankaart overwinteren blijkt het natuurgebied nu ook een trekpleister voor de Chinese wolhandkrab. Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart, schrok zich een hoedje toen hij maandagavond plots zo’n gigantische krab gewoon over de weg en in zijn tuin zag lopen. Wat doe je als je zo’n griezel tegenkomt? Brengt de krab de waterproductie in het nabijgelegen Spaarbekken in het gedrang? Wij zochten de antwoorden.

8 november