Fiesta Europa in Ieper: “Proef de vakantiesfeer dicht bij huis”

Kuier langs kraampjes van marktkramers uit alle hoeken van ons continent die unieke souvenirs, typische streekproducten of culinaire specialiteiten aanbieden. Hongaars leder, zelfgemaakte limoncello, edelstenen van over heel de wereld, Engelse fudge, kazen uit Corsica, Belgische bieren en Griekse olijfolie, dat soort typische zaken kan je bij Fiesta Europa vinden. Bij de feestmarkt hoort een gezellig terras en kunnen de kinderen zich uitleven in het kinderdorp. Er is internationaal getinte muziek. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om de bezoeker in de vakantiesfeer te brengen, dicht bij huis, zonder files en péages. De markt vindt plaats op zaterdag 4 juni van 17 uur tot 22 uur, op zondag 5 juni van 11 uur tot 22 uur en op maandag 6 juni van 11 uur tot 19 uur.