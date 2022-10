Federale belastingdienst trekt weg uit Ieper: “Kunnen we hier parkeren?”

“In Ieper hebben we tot op vandaag nog steeds een federale belastingdienst in de Arsenaalstraat”, zegt gemeenteraadslid Peter Dehaerne. “Dit is en was voor vele mensen in de regio een goede zaak. Je kan er terecht met vragen en documenten. Binnenkort kan dat echter niet meer. De dienstverlening is al afgebouwd en wordt binnenkort helemaal ontmanteld. En dit ondanks het feit dat deze gebouwen ooit verkocht werden door de regering Verhofstadt in een sale-and-lease-backoperatie die de belastingbetaler nog steeds geld kost. Ook nadat de dienst het pand zou hebben verlaten, zou deze kost doorbetaald moeten worden.”