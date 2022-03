Extra tickets voor Soulsister en Brihang in CC Het Perron

Poperinge Man bijt politie-inspecteur in de hand: “Werfdief­stal? Ik moest naar het toilet”

Een man uit Poperinge kreeg van de rechter in Ieper bij verstek 8 maanden cel en een boete van 400 euro omdat hij een politieman in de hand had gebeten. Het slachtoffer en zijn collega troffen de beklaagde in een garagebox nadat die in verdachte omstandigheden was gezien op een werf. “Ik wou niet stelen, ik moest dringend naar het toilet.”

