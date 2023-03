Expositie rond de koers in galerij Reichmanns met werk van Miguel Soro en Dirk Van Vreckom

ASSISEN KOTMOORD. 30 jaar opsluiting voor moorden op Youlia (19) en Nessar (18): “Koelbloe­dig­heid van beschuldig­de is verontrus­tend”

Mohammad Musawi (24) is in het Brugse assisenhof veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor de dubbele kotmoord in Kortrijk. De Afghaanse Kortrijkzaan bekende maandag na 4,5 jaar dat hij Youlia Soboleva (19) en Nessar Jamshidi (18) om het leven bracht, gekrenkt door de afwijzingen van het meisje. “Hij werd bezeten door bezitterigheid, jaloersheid en egoïsme”, stelde het hof. De familie van Youlia blijft achter met een dubbel gevoel.