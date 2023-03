Ex-wielrenner Kurt Titeca (55) opent vernieuwd fietsbelevingscentrum Biking Box tijdens Gent-Wevelgem: “Ik spreek de taal van de coureur”

Poperingse jeugdvere­ni­gin­gen willen dat geweld op fuiven stopt: “Als dit blijft aanhouden, stoppen we met het organise­ren van feestjes”

Onlangs werd er opnieuw gevochten op een fuif in Poperinge. Daarbij moest een van de organisatoren met een gebroken neus naar het ziekenhuis. De jeugdverenigingen trekken aan de alarmbel. “We zijn op een punt gekomen dat jongeren van hun ouders niet meer mogen uitgaan of vroeger naar huis moeten om het geweld te vermijden”, schrijven acht jeugdbewegingen in een open brief.