IEPERin de Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge vond zaterdag de uitvaart van André Danneels (90) plaats. Hij was de laatste burgemeester van Elverdinge. Na de gemeentefusies in 1976 was hij voor toen de CVP achttien jaar schepen in Ieper. Zijn bevoegdheden waren Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Huisvestiging en Burgerlijke Stand. André Danneels was landbouwer

Hij was de echtgenoot van Agnes Lampaert. André Danneels was gewezen bestuurslid van de kerkfabriek Elverdinge en de Landelijke Gilde Elverdinge. De ereschepen overleed thuis in de Klijtestraat. Na 27 jaar op de ouderlijk hoeve gingen André en zijn echtgenote in 1987 op pensioen.

André groeide op in een kroostrijk gezin van acht kinderen. Na de lagere school in Elverdinge ging hij drie jaar naar de landbouwschool in Roeselare en hielp dan thuis. André Danneels was de vader van twee kinderen Geert en wijlen Joost. Geert runt een boerderij in Sint-Jan Ieper, Joost woonde op de ouderlijke hoeve. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen.

In politiek door gravin

André rolde in de politiek door de gravin van Elverdinge. In 1964 kwam hij in de gemeenteraad van Elverdinge. Dat was toen zonder verkiezingen, want er was maar één lijst, die van Gemeentebelangen. In 1970 werd André Danneels burgemeester van Elverdinge. Zijn voornaamste realisatie was de bouw van toenmalige feestzaal de Bollemeers, nu De Lissewal. Hij kon daarvoor grond kopen aan de graaf. Later waren ook de Warandewijk en de Hanebroekweg enkele van zijn realisaties.

Als politicus was hij een man van het volk, voor het volk. Dienstbaarheid en aanwezigheid voor de mensen rond hem, waren zijn sterke punten.

Eind 1994 nam hij afscheid van de politiek en was toen geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen.